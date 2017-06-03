Суд підтвердив арешт директора департаменту НБУ, якого підозрюють в хабарництві

Постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва від 3 лютого залишили без змін

Апеляційний суд Києва підтвердив арешт директора департаменту платіжних систем Національного банку Сергія Шацького із заставою 800 тисяч гривень.

Печерським районним судом Києва 3 лютого Шацькому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 800 тисяч гривень, повідомляє FinClub.

2 березня Апеляційний суд відмовив захисту Шацького у скасуванні цього рішення і залишив в силі рішення суду першої інстанції.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Києва постановила: постанову слідчого судді Печерського районного суду Києва від 3 лютого - залишити без змін; апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Шацького - залишити без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, директора департаменту платіжних систем Національного банку України Сергія Шацького затримали 2 лютого за хабар.

Він вимагав 35 тисяч доларів за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс", яка відбулася 24 січня цього року.

Згодом, Печерський райсуд Києва заарештував Шацького з можливістю вийти під заставу 800 тисяч гривень.

Пізніше Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти Шацького.