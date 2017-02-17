Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд Південної Кореї дозволив арештувати керівника корпорації Samsung

Корпорація перерахувала понад $18 млн на рахунки оточення голови Південної Кореї
Суд Південної Кореї ухвалив спрямований прокуратурою запит про арешт віце-президента і фактичного керівника групи компаній Samsung Лі Чже Ена.
Суд Південної Кореї дозволив арештувати керівника корпорації Samsung Лі Чже Ен Фото: Reuters

У той же час південнокорейський суд відхилив запит на арешт президента компанії Samsung Electronics Сан Джин Пака, повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, у вівторок прокуратура Південної Кореї запросила ордера на арешт Лі Чже Ена і Сан Джин Пака, підозрюваних у справі про корупцію в оточенні відстороненого від посади президента країни Пак Кин Хе.

Перший запит ордера на арешт Лі Чже Ена, спрямований в південнокорейський суд в січні, був відхилений. За версією слідства, саме Лі Чже Ен приймав рішення про надання фінансової підтримки Чхве Сун Силь - близькій подрузі президента країни Пак Кин Хе - в обмін на різні поступки з боку влади для більш ефективного ведення бізнесу.

Зокрема, корпорація перерахувала понад $18 млн на рахунки зареєстрованої в Німеччині фірми, що належить Чхве Сун Силь і її дочки, за нібито надані цією компанією консультаційні послуги, а також направляла великі кошти у створені Чхве Сун Силь недержавні фонди.

На думку слідчих, натомість Samsung була надана підтримка у здійсненні злиття низки її філій, головним утримувачем акцій яких був державний пенсійний фонд.

Нагадаємо, в січні у Південній Кореї суд відхилив запит на арешт віце-президента компанії Samsung Лі Чже Ена, якого підозрюють у причетності до корупційного скандалу навколо президента країни Пак Кин Хе.

20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями.

Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2017 06:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat