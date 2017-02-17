Суд Південної Кореї дозволив арештувати керівника корпорації Samsung

Суд Південної Кореї ухвалив спрямований прокуратурою запит про арешт віце-президента і фактичного керівника групи компаній Samsung Лі Чже Ена.

У той же час південнокорейський суд відхилив запит на арешт президента компанії Samsung Electronics Сан Джин Пака, повідомляє Reuters.

Згідно з повідомленням, у вівторок прокуратура Південної Кореї запросила ордера на арешт Лі Чже Ена і Сан Джин Пака, підозрюваних у справі про корупцію в оточенні відстороненого від посади президента країни Пак Кин Хе.

Перший запит ордера на арешт Лі Чже Ена, спрямований в південнокорейський суд в січні, був відхилений. За версією слідства, саме Лі Чже Ен приймав рішення про надання фінансової підтримки Чхве Сун Силь - близькій подрузі президента країни Пак Кин Хе - в обмін на різні поступки з боку влади для більш ефективного ведення бізнесу.

Зокрема, корпорація перерахувала понад $18 млн на рахунки зареєстрованої в Німеччині фірми, що належить Чхве Сун Силь і її дочки, за нібито надані цією компанією консультаційні послуги, а також направляла великі кошти у створені Чхве Сун Силь недержавні фонди.

На думку слідчих, натомість Samsung була надана підтримка у здійсненні злиття низки її філій, головним утримувачем акцій яких був державний пенсійний фонд.

Нагадаємо, в січні у Південній Кореї суд відхилив запит на арешт віце-президента компанії Samsung Лі Чже Ена, якого підозрюють у причетності до корупційного скандалу навколо президента країни Пак Кин Хе.

20 листопада прокуратура країни розповсюдила попередні результати розслідування у справі подруги президента Чхве Сун Сіль. Їй і ще двом колишнім співробітникам адміністрації президента висунули звинувачення в корупції, здирництві і зловживанні службовими повноваженнями.

Вони змусили більш ніж 50 південнокорейських компаній переказати десятки мільйонів доларів у два контрольовані Чхве Сун Сіль фонди. Слідство вважає, що президент знала про все.