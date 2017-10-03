Суд Південної Кореї підтвердив імпічмент президента Пак Кин Хе
За імпічмент проголосували всі вісім суддів. Про це повідомляє BBC.
Це рішення означає, що Пак Кин Хе буде негайно усунуто від влади і може бути піддано кримінальному переслідуванню за звинуваченнями в корупції.
Протягом найближчих 60 днів у Південній Кореї повинні пройти позачергові президентські вибори.
У грудні Пак Кин Хе була відсторонена від посади після того, як південнокорейський парламент проголосував за її імпічмент, проте формально вона залишалася президентом.
Як відомо, політичний скандал навколо президента Південної Кореї розгорівся після того, як стало відомо, що її наближена Цой Сун Сіль, не займаючи посад в адміністрації, правила низку текстів президентських виступів до того, як їх було публічно прочитано.
Крім цього, Цой Сун Сіль звинувачують у перерахуванні пожертв, отриманих примусом від низки великих компаній у НКО, створені для потреб Цой Сун Сіль.
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