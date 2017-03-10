Суд покарав офіцерів, які п'яними охороняли ракети "Точка-У"
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України.
За результатами судового розгляду протоколів, командиру і заступнику командира однієї з військових частин призначено покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті терміном на 10 діб.
27 вересня офіцери перебували в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці, де, крім іншого, зберігаються 4,5 тис. тонн боєприпасів (зокрема, ракети до системи "Точка-У").
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що на одному зі складів зі зброєю помітили двох офіцерів, які охороняли арсенал у стані алкогольного сп'яніння.
Повідомлялось, що ЗСУ проводять розслідування щодо підполковників П. та Г., відносно яких було складено протоколи про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).
Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.
Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.
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