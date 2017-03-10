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Суд покарав офіцерів, які п'яними охороняли ракети "Точка-У"

Олександрівський районний суд Кіровоградської області засудив до гауптвахти офіцерів, які п'яними охороняли арсенал
Суд покарав офіцерів, які п Фото: 112.ua

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України.

За результатами судового розгляду протоколів, командиру і заступнику командира однієї з військових частин призначено покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті терміном на 10 діб.

27 вересня офіцери перебували в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці, де, крім іншого, зберігаються 4,5 тис. тонн боєприпасів (зокрема, ракети до системи "Точка-У").

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що на одному зі складів зі зброєю помітили двох офіцерів, які охороняли арсенал у стані алкогольного сп'яніння.

Повідомлялось, що ЗСУ проводять розслідування щодо підполковників П. та Г., відносно яких було складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.

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03 10 2017 21:58
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