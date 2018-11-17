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Суд пом'якшив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві журналіста Сергієнка

Йому призначено альтернативу - застава у 2 млн гривень
Соснівський районний суд м.Черкаси змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику - підозрюваному в організації вбивства громадського діяча та журналіста Василя Сергієнка.
Суд пом Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

"За рішенням суду йому, як організатору, призначено альтернативу - застава у 2 млн гривень", - повідомив у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

Аброськін додав, що Мельник перебував у розшуку близько двох років і підозрюється обґрунтовано. 

"Горбенку - обґрунтованому підозрюваному одному з виконавців - (застава - ред.) 800 тис. грн. ... Якщо чесно, це вже перебор... До речі, Мельник в ході слідчих дій замовника не назвав", - зазначив Аброськін. 

Після оголошення рішення суду у приміщенні почалися сутички.

Нагадаємо,  16 травня 2017 року в Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка на два місяці без права внесення застави.

Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.

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17 11 2018 16:36
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