Суд поновив на посаді главу Адміністрації морпортів Наконечного
"11 січня Приморський районний суд м. Одеса зупинив дію наказу Міністерства інфраструктури України 1-О від 06.01.2017 року Про керівника державного підприємства "Адміністрація морських портів України" до ухвалення рішення по цивільній справі 522/493/17-ц", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації морських портів України.
Зазначається, що 10 січня "Адміністрація морських портів України" направила листа до Міністерства інфраструктури із проханням прояснити питання керівництва підприємства. Зокрема, вказується на незаконність наказу про звільнення Юрія Наконечного від виконання обов’язків голови підприємства. Зокрема, відповідно до Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" право призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, що належать до сфери управління міністерства, визначено виключно за державним секретарем міністерства.
У відповідь на це Міністерство інфраструктури України заявило про початок реформи морської галузі, ключовою у якій є реформа ДП "Адміністрація морських портів України".
"Незважаючи на неодноразові спроби уряду та Міністерства інфраструктури України нормалізувати діяльність АМПУ, це державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції та зловживань. Виникає багато запитань і з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого спротиву з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства щодо впорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення блокуються або ігноруються. Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане першим кроком у масштабній реформі морської галузі", - наголосив міністр Володимир Омелян.
Як повідомляв iPress.ua, у серпні Шевченківський районний суд Києва призначив підозрюваному в розкраданні держкоштів главі державного підприємства "Адміністрація морських портів України" Андрію Амеліну заставу в розмірі 1,378 млн. гривень і відмовив у його затриманні.
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