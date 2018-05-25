Суд поновив на посаді колегу Бочковського, якого затримували онлайн

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього заступника керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького.

У рішенні від 16 травня йдеться, що суд вирішив поновити Стоєцького на посаді, стягнувши на його користь з ДСНС заробітну плату, за час вимушеного прогулу (з 2015 по 2018 рр.)

Так, суд визнав протиправним розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 року про його звільнення з посади і поновив його із 26 березня 2015 року.

ДСНС має відшкодувати Стоєцькому середню заробітну плату у розмірі 463,6 тис. грн. Також його мають негайно поновити.

Нагадаємо, що 25 березня 2015 року керівник ДержНС Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький були затримані прямо на засіданні Кабінету міністрів і вивезені з будівлі уряду для проведення слідчих дій. Їм інкримінували організацію схеми по закупівлі палива за завищеною ціною у фірм "Юкойл" та "Альянс".

Того ж дня Кабмін звільнив їх з займаних посад. 28 березня того ж року Печерський районний суд Києва заарештував Бочковського і Стоєцького на 2 місяці з можливістю виходу під заставу у розмірі 1 млн 182 тис. грн, а 1 квітня вони вийшли із СІЗО після сплати застави.

26 квітня 2018 року, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення з посади керівника Держслужби з НС Сергія Бочковського і постановив поновити його як керівника відомства. За словами адвоката Володимира Єніча, суд також зобов'язав виплатити Бочковському заробітну плату з 25 березня 2015 року, відколи він був незаконно звільнений з посади.

Також Бочковський подав до Міністерства юстиції заяву і виконавчий лист про примусове поновлення його на посаді керівника ДСНС.