Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС, - ОНОВЛЕНО

Суд зобов'язав виплатити йому зарплатню за вимушений прогул

Екс-голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді.

Рішення суду підлягає негайному виконанню, тому Насірова відновили на посаді відсьогодні — з 11 грудня, повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський, інформує Hromadske.

Водночас депутат Верховної Ради Андрій Журжій зазначив, що представник Насірова в суді повідомив, що поновлення вимагали у зв'язку з порушенням процедури під час звільнення.

"Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства", - написав Журжій.

Оновлення:

Суд визначив суму компенсації Насірову за "час вимушеного прогулу", інформує "Радіо Свобода".

Окружний адміністративний суд Києва, який 11 грудня визнав протиправним і скасував розпорядження уряду №35 про звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України, визначив також суму компенсації чиновнику з боку держави.

"Стягнути з Державної фіскальної служби на користь Насірова Романа Михайловича суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки", – ідеться в судовому рішенні.

"Звернути до негайного виконання рішення суду в частині стягнення з Державної фіскальної служби України на користь Насірова суму заробітної плати в межах одного місяця у розмірі 18 тисяч 334 гривні 28 копійок без урахування обов'язкових податків та зборів. Звернути до негайного виконання рішення суду в частині поновлення на посаді голови ДФСУ, стягнути на користь Насірова суму сплаченого судового збору у розмірі 804 гривні 80 копійок за рахунок бюджетних асигнувань Кабінету міністрів України", – також визначив суд.

Нагадаємо, що Насіров обвинувачується у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр".

31 січня Кабмін звільнив відстороненого від обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

16 травня Шевченківський суд Києва зобов'язав Державну міграційну службу Києва повернути Насірову внутрішній паспорт громадянина України, продовжив його обов'язки і скасував арешт годинників дружини.

Також, екс-глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що планує брати участь у виборах президента України.