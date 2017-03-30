Суд постановив націоналізувати "Дніпроавіа" Коломойського - Луценко
"Сьогодні рішенням господарського суду за представництва Дніпропетровської обласної прокуратури 94,5% акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" зобов'язано списати на користь держави", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в Facebook, інформує "Економічна правда".
Генеральна прокуратура України розслідує факти на предмет законності приватизації ВАТ "Авіакомпанія "Дніпроавіа".
Як повідомлялося, ФДМ наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій "Дніпроавіа" "Галтера" за 59,017 млн гривень при стартовій ціні 58,415 млн гривень.
В результаті, авіакомпанією після приватизації, через ТОВ "Галтера" володіє фінансово-промислова група "Приват", співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.
Спільне українсько-угорське підприємство "Увекон" в лютому 2016 року також ще стало переможцем конкурсу з відбору оцінювача для визначення вартості контролю в ПАТ "Одеський припортовий завод" для їх подальшого продажу на приватизаційному аукціоні.
"Увекон", зокрема, вже проводив оцінку пакетів акцій "Стахановського заводу феросплавів", "Запоріжсталі", "Оболоні", Херсонського і Кременчуцького нафтопереробних заводів, аеропортів "Бориспіль" і "Київ", майна КГЗКОРу і шахти ім.Засядька.
Згідно з інформацією в держреєстрі, власником СП "Увекон" є його керівник Володимир Шалаєв.
"Дніпроавіа" здійснює регулярні та чартерні авіарейси в країни Європи, Близького Сходу, СНД. Є одним з найбільших українських перевізників.
Раніше повідомляли, що Генеральна прокуратура України розслідує факти на предмет законності приватизації ВАТ "Авіакомпанія "Дніпроавіа".
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