Суд постановив націоналізувати "Дніпроавіа" Коломойського - Луценко

"Сьогодні рішенням господарського суду за представництва Дніпропетровської обласної прокуратури 94,5% акцій ВАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" зобов'язано списати на користь держави", - заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в Facebook, інформує "Економічна правда".

Генеральна прокуратура України розслідує факти на предмет законності приватизації ВАТ "Авіакомпанія "Дніпроавіа".

Як повідомлялося, ФДМ наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій "Дніпроавіа" "Галтера" за 59,017 млн гривень при стартовій ціні 58,415 млн гривень.

В результаті, авіакомпанією після приватизації, через ТОВ "Галтера" володіє фінансово-промислова група "Приват", співвласником якої є бізнесмен Ігор Коломойський.

Спільне українсько-угорське підприємство "Увекон" в лютому 2016 року також ще стало переможцем конкурсу з відбору оцінювача для визначення вартості контролю в ПАТ "Одеський припортовий завод" для їх подальшого продажу на приватизаційному аукціоні.

"Увекон", зокрема, вже проводив оцінку пакетів акцій "Стахановського заводу феросплавів", "Запоріжсталі", "Оболоні", Херсонського і Кременчуцького нафтопереробних заводів, аеропортів "Бориспіль" і "Київ", майна КГЗКОРу і шахти ім.Засядька.

Згідно з інформацією в держреєстрі, власником СП "Увекон" є його керівник Володимир Шалаєв.

"Дніпроавіа" здійснює регулярні та чартерні авіарейси в країни Європи, Близького Сходу, СНД. Є одним з найбільших українських перевізників.