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Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" $1,3 млрд

Арбітражне рішення є остаточним та обов’язковим для сторін
Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада ухвалив рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків "Ощадбанку", завданих внаслідок анексії Криму Російською Федерацією.
Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" $1,3 млрд Фото: forbes.ua

Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації, повідомила прес-служба "Ощадбанку".

Відповідно до статті 32 Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 1976 року, арбітражне рішення є остаточним та обов’язковим для сторін. Сторони зобов’язані виконувати арбітражне рішення без зволікань.

Слухання справи відбулись у березні 2017 року. "Ощадбанк" є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.

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26 11 2018 17:16
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