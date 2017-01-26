Суд повернув до держбюджету 60 млн гривень, які намагалися вкрасти на "Охматдиті"

Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.

Про це повідомила народний депутат Ганна Гопко, опублікувавши в фейсбуці копію рішення суду.

"Це означає, що понад 59 млн гривень можна буде направити на нагальні потреби українських пацієнтів! Це важливий крок, але до повної перемоги залишилося ще трохи - важливо, щоб гроші повернулися саме в МОЗ, а отже - перераховані на потреби українських пацієнтів", - повідомила своєю чергою в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Історія цих грошей така. ТОВ "Укрпрофмед", яке нарівні з "Укрмедпроектбудом" виступало замовником робіт з будівництва лікарні "Охматдит", заявило про існування кредиторської заборгованості перед нею в період 2011-2014 років у розмірі 80,9 мільйона грн. Актом перевірки ГФС була підтверджена заборгованість "Укрмедпроектбуду" перед "Укрпрофмедом" на загальну суму 78,8 млн гривень.

24 грудня 2015 року "Укрмедпроектбуд" перерахувало 78,8 млн гривень на погашення боргу. Однак кошти на це в держбюджеті передбачені не були, що вказує на нецільове використання бюджетних коштів. 30 грудня 2015 "Укрпрофмед" перерахував "Укрмедпроектбуду" назад 62 млн гривень як тимчасову зворотну безпроцентну фінансову допомогу, а держпідприємство з цієї суми 59,8 млн гривень поклало на рахунок в Промінвестбанку. У лютому 2016 року рахунок арештовано.

Держпідприємство "Укрмедпроектбуд" на момент здійснення операції очолювала Ірина Коваль. Вона також є засновником приватного "Укрпрофмед". Незабаром Коваль з "Укрмедпроектбуд" звільнили і заарештували.