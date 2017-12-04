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Суд повернув Києву землю і нерухомість на суму понад 10 млн гривень

Нерухомість була у незаконному користуванні комерційної структури
Суд повернув у державну та комунальну власність Києва нерухомого майна на суму понад 10 млн гривень
Суд повернув Києву землю і нерухомість на суму понад 10 млн гривень Фото: dt.ua

Про це повідомляє прес-служба київської прокуратури.

"Так, завдяки втручанню місцевої прокуратури в судовому порядку повернуто з незаконного користування 0,7 га землі на вул. Соломії Крушельницької вартістю майже 6,8 млн грн, яку незаконно використовували під автостоянку", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вжитими прокуратурою заходами на баланс міста повернуто нежитловий будинок у Дарницькому районі загальною площею близько 700 квадратних метрів і вартістю майже 4 млн грн, котрий незаконно вибув з комунальної власності на користь комерційної структури.

Нагадаємо, екс-начальник Миколаївського порту посприяв незаконному вилученню земельної ділянки площею 15 500 кв м.

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12 04 2017 06:29
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