Суд повернув Міноборони тисячі ящиків із патронами, що зберігались в порту "Ольвія", - ФОТО

Окружний адміністративний суд Києва 21 березня повернув армії більш ніж 30 тисяч ящиків патронів, які багато років розміщувалися на території миколаївського порту "Ольвія" (раніше - "Октябрське").

Ще в 2000-му році у порт доставили 50 млн патронів калібру 7,62 мм, щоб потім продати в Ефіопію. Через запроваджене ембарго угода зірвалася, але патрони залишилися зберігатися в порту. Потім документи партії були знищені, а самі патрони зняли з обліку. Половина патронів безслідно зникла, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook.



Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

Водночас, у 2014 році головна військова прокуратура повідомила, що в порту знайшли 14 тисяч неврахованих ящиків патронів різних калібрів, які потрапили туди ще в 1992 році і 22 роки зберігалися під відкритим небом.



Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

За даними Матіоса, Міноборони отримає 17 843 ящики патронів калібру 7,62 мм (майже 25 млн штук), 1780 ящиків снарядів калібру 100 мм для протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" (3560 штук), 12 500 ящиків патронів калібру 14,5 мм до танкового кулемета ККВТ (1 млн штук).

Прокурор стверджує, що загальна вартість цих боєприпасів перевищує 7,2 млрд грн.



Документ: facebook.com/MatiosAnatolii



Документ: facebook.com/MatiosAnatolii

Нагадаємо, що у 2014 році в ГПУ повідомляли, що через недбалість екс-керівництва Міністерства оборони України із миколаївського порту "Октярбрськ" зникли 25 млн набоїв до стрілецької зброї, що становить 16 млн грн збитків для держави.