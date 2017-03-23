Суд повернув Міноборони тисячі ящиків із патронами, що зберігались в порту "Ольвія", - ФОТО
Ще в 2000-му році у порт доставили 50 млн патронів калібру 7,62 мм, щоб потім продати в Ефіопію. Через запроваджене ембарго угода зірвалася, але патрони залишилися зберігатися в порту. Потім документи партії були знищені, а самі патрони зняли з обліку. Половина патронів безслідно зникла, повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook.
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
Водночас, у 2014 році головна військова прокуратура повідомила, що в порту знайшли 14 тисяч неврахованих ящиків патронів різних калібрів, які потрапили туди ще в 1992 році і 22 роки зберігалися під відкритим небом.
Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
За даними Матіоса, Міноборони отримає 17 843 ящики патронів калібру 7,62 мм (майже 25 млн штук), 1780 ящиків снарядів калібру 100 мм для протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра" (3560 штук), 12 500 ящиків патронів калібру 14,5 мм до танкового кулемета ККВТ (1 млн штук).
Прокурор стверджує, що загальна вартість цих боєприпасів перевищує 7,2 млрд грн.
Документ: facebook.com/MatiosAnatolii
Документ: facebook.com/MatiosAnatolii
Нагадаємо, що у 2014 році в ГПУ повідомляли, що через недбалість екс-керівництва Міністерства оборони України із миколаївського порту "Октярбрськ" зникли 25 млн набоїв до стрілецької зброї, що становить 16 млн грн збитків для держави.
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