Суд повернув Насірову паспорт, продовжив його обов'язки і зняв арешт з годинників дружини

Насіров мусить носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не може без дозволу виїздити за межі Київської області, має з'являтися до суду

Шевченківський суд Києва 16 травня зобов'язав Державну міграційну службу Києва повернути екс-голові ДФС Роману Насірову внутрішній паспорт громадянина України, продовжив його обов'язки і скасував арешт годинників дружини.

Про це повідомляє "Судовий репортер".

Йшлося про скасування арешту п'яти годинників, власницею яких є дружина Насірова – Катерина Глімбовська. Адвокат Любомир Дроздовський повідомив, що це жіночі годинники, куплені у 2013 році, задовго до події можливого злочину, і вони є особистою власністю дружини. Крім того, якщо мова про майно, здобуте внаслідок злочину, то Насірову не інкримінується отримання неправомірної вигоди.

Однак прокурор Андрій Перов повідомив, що речі з будинку Насірова арештовувалися також з метою відшкодування збитків, оскільки у справі заявлений цивільний позов. На це захисник Дроздовський сказав, що дружина Насірова не може бути відповідачем.

Адвокат Костянтин Дорошенко повідомив, що в березні 2018 року колегія суддів Шевченківського суду роз'яснила, що обов'язок Насірова про здачу паспортів і документів для виїзду за кордон не стосується паспорта громадянина України, оскільки він не посвідчує право виїзду за кордон.

Апеляційний суд ще у 2017 році скасував арешт цього паспорта і постановив повернути його Насірову, але ухвала так і не була виконана.

У березні 2018 адвокати робили запит до Державної міграційної служби міста Київ і там повідомили, що зберігають паспорт громадянина Насірова на підставі ухвали Шевченківського суду про обов'язок здати паспорти.

Шевченківський суд задовольнив клопотання і зобов'язав ДМС повернути паспорт.

Водночас суд суд продовжив обов'язки Насірова ще на два місяці. Клопотання адвокатів про скасування цих обов'язків суд залишив без задоволення.

Насіров мусить носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не може без дозволу виїздити за межі Київської області, має з'являтися до суду. Ці обов'язки були застосовані до екс-голови ДФС після того, як його родина внесла 100 млн грн застави.

Також захист клопотав, щоб суд ініцював притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора антикорупційної прокуратури Андрія Перова через його неявку в минуле судове засідання. Але суд відмовив, не вбачаючи для цього підстав.

Сам Перов висловив жаль, що судді його не дочекалися, і підтвердив, що справді спізнився через затори. Він сказав, що прибув через пару хвилин після того, як закрили засідання і зіткнувся з Насіровим і його адвокатами на виході з суду.

"Ми не стикалися", – відповів Насіров.

Тоді прокурор уточнив, що йшлося про одного з адвокатів.

Прокурор Роман Симків повідомив, що того дня був у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів і не зміг прийти в суд.

На розгляд клопотань витратили 1,5 години, тому обвинувальний акт цього дня уже не читали.

Наступне засідання відбудеться 21 травня.

Зараз прокуратура зупинилася на 200 із 776 сторінок. Обвинувальний акт читають у повному обсязі, оскільки на цьому наполягав Насіров та його адвокати. Водночас захист просив слухати справу у розумні строки і призначати засідання частіше, але судді стверджують, що це неможливо через завантаженість суду.



Фото: sud-report.org.ua



Фото: sud-report.org.ua



Фото: sud-report.org.ua



Фото: sud-report.org.ua



Фото: sud-report.org.ua

Нагадаємо, що Шевченківський суд Києва 27 листопада 2017 почав розглядати по суті справу за обвинуваченням екс-голови ДФС Романа Насірова і директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова. Їх обвинувачують у зловживанні владою і службовому підробленні при наданні компаніям Олександра Онищенка розстрочок податкового боргу та зобов'язань на 2 млрд грн.

Справу Насірова слухає колегія суддів Шевченківського суду Києва у складі Володимира Бугіля, Лідії Щебуняєвої і Оксани Хардіної. Суддя Андрій Трубніков – запасний.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів звільнив Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Тепер він оскаржує це рішення в суді.