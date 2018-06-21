Суд повернув справу Мартиненка в САП "на доопрацювання"
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журила, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця... повернути прокурору для усунення недоліків", – озвучила рішення головуючий у справі суддя Оксана Голуб під час підготовчого засідання в четвер, заслухавши виступи сторін.
Раніше на засіданні підсудні погодилися з тим, щоб справу розглядав Шевченківський райсуд Києва (запобіжний захід їм обирав Солом'янський райсуд Києва). Разом з тим, вони висловили протест на клопотання прокурора про продовження ним раніше обраних запобіжних заходів.
Нагадаємо, у травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця і Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) та "Енергоатом".
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