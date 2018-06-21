Суд повернув справу Мартиненка в САП "на доопрацювання"

Обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка та інших фігурантів справи повернули прокурору для усунення недоліків

Шевченківський районний суд Києва повернув прокурору для усунення недоліків справу за обвинуваченням колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка і групи інших осіб у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журила, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця... повернути прокурору для усунення недоліків", – озвучила рішення головуючий у справі суддя Оксана Голуб під час підготовчого засідання в четвер, заслухавши виступи сторін.

Раніше на засіданні підсудні погодилися з тим, щоб справу розглядав Шевченківський райсуд Києва (запобіжний захід їм обирав Солом'янський райсуд Києва). Разом з тим, вони висловили протест на клопотання прокурора про продовження ним раніше обраних запобіжних заходів.

Нагадаємо, у травні Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Сергія Переломи, Руслана Журила, Олександра Сорокіна, Володимира Богданця і Валерія Василькова у справі про заволодіння коштами держпідприємств "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (СхідГЗК) та "Енергоатом".