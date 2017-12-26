Суд повернув синові Авакова закордонний паспорт і зняв браслет, - ЗМІ

Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

Про це повідомило "Українській правді" джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 22 грудня.

Він пояснив, що прокуратура клопотала про продовження особистих зобов'язань, але суд задовольнив клопотання лише частково – син очільника МВС має з'являтися до слідчого чи в суд за першим викликом, але отримав назад документи для виїзду за кордон.

Ще до цього рішення суду Олександр Аваков клопотав у слідчих про дозвіл виїхати до Італії до 14 січня 2018 року і отримав його.

Нагадаємо, що 19 грудня Апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу сторони захисту сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра і зняв арешт з його майна.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за фактом можливого розкрадання 14 млн гривень бюджетних коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом із трьох фігурантів справи. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.

7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу.