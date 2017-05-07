Суд повернув у держвласність мисливські угіддя сина Пшонки

Суд визнаний нечинним договір про умови ведення мисливського господарства, а також зобов'язав товариство, яке пов'язують із сином колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, повернути в державну власність мисливські угіддя площею понад 15 га на території Фастівського району.

Зазначене товариство отримало мисливські угіддя з грубими порушеннями законодавчо визначеної процедури припинення права попереднього їхнього користувача - ДП "Фастівський лісгосп", а також за відсутності необхідних погоджень усіх землевласників і землекористувачів, які увійшли в межі мисливських угідь.

"У цей час судове рішення виконано в повному обсязі, що підтверджується актом державного виконавця Фастівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області, у зв'язку з чим останнім винесено постанову про закінчення виконавчого провадження", - повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" за підсумками свого розслідування опублікували сюжет, згідно з яким прокуратура зірвала повернення державі лісових угідь Пшонки і Арбузова.

Прокуратура Київщини просила суд скасувати передачу в оренду 50 га лісу близькому оточенню екс-президента Віктора Януковича в Київській області.