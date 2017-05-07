Суд повернув у держвласність мисливські угіддя сина Пшонки
Зазначене товариство отримало мисливські угіддя з грубими порушеннями законодавчо визначеної процедури припинення права попереднього їхнього користувача - ДП "Фастівський лісгосп", а також за відсутності необхідних погоджень усіх землевласників і землекористувачів, які увійшли в межі мисливських угідь.
"У цей час судове рішення виконано в повному обсязі, що підтверджується актом державного виконавця Фастівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області, у зв'язку з чим останнім винесено постанову про закінчення виконавчого провадження", - повідомив у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" за підсумками свого розслідування опублікували сюжет, згідно з яким прокуратура зірвала повернення державі лісових угідь Пшонки і Арбузова.
Прокуратура Київщини просила суд скасувати передачу в оренду 50 га лісу близькому оточенню екс-президента Віктора Януковича в Київській області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа