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Суд повністю задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за принципом take or pay

Вимоги "бери або плати" повністю скасовані
Стокгольмський арбітраж повністю задовольнив вимоги "Нафтогазу" до російського "Газпрому" за контрактом на постачання газу в Україну з 2009 року за принципом take or pay.
Суд повністю задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за принципом take or pay Фото: pravda.press

Суд задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд ціни в контракті на постачання газу з урахуванням ринкових умов, повідомляє прес-служба "Нафтогазу" у Facebook.

Нагадаємо, в кінці грудня 2015 року Антимонопольний комітет України повідомив, що в 2009-2015 роках "Газпром", займаючи монопольне становище на ринку, постійно порушував умови транзитного контракту з НАК "Нафтогаз" і ігнорував будь-які звернення про зміну умов співпраці на економічно обгрунтовані і взаємовигідні. 22 січня 2016 року АМКУ наклав штраф в розмірі 86 млрд грн на "Газпром".

НАК "Нафтогаз України" 16 червня 2014 року подав позов в Стокгольмський арбітражний суд проти російської енергетичної компанії "Газпром".

Газпром 12 квітня подав позов до Господарського суду Києва з проханням визнати недійсним рішення АМКУ. 13 квітня суд повернув цей позов без розгляду, пославшись на неналежне оформлення позовної заяви, а саме - неподання доказів повноважень особи, яка підписала позов. Оскарження цього рішення в апеляційному суді також було безуспішним.

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