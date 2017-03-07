Суд повторно заарештував ключового фігуранта "справи Онищенка", в п'ять разів збільшивши заставу

Постний залишиться в СІЗО до 1 вересня з альтернативою у вигляді застави 50 млн грн

Галицький райсуд Львова 3 липня обрав для ключового фігуранта "газової справи" стосовно нардепа Олександра Онищенка Валерія Постного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 1 вересня включно з альтернативою у вигляді застави 50 млн грн.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Адвокат і сам підозрюваний під час судового засідання переконували суд, що не збираються ховатися від слідства.

Раніше повідомлялося, що після внесення застави 10 млн грн Постного звільнили з-під варти, одягнувши електронний браслет.

Нагадаємо, Постний вважається одним з головних фігурантів схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень. Організатором схеми вважається депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Постного взято під варту влітку 2016 року зі запорукою у 250 млн грн. 16 червня 2017 року Постний вийшов із СІЗО, оскільки закінчився термін його утримання під вартою, але його відразу ж затримало Національне антикорупційне бюро і пред'явило нову підозру. Суд обрав йому новий запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою у 10 млн грн.

Постний пересувався у інвалідному візку, неодноразово скаржився на стан здоров'я. У прокуратурі стверджували, що Постний симулює хворобу і може втекти за кордон. З 1996 року в Постного є право на проживання у Німеччині.

Нагадаємо, спочатку Пісного затримали за підозрою в причетності до розкрадання газу за схемою спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (ст.191 і ст.255 Кримінального кодексу), але коли він виплатив заставу і вийшов на свободу, йому було пред'явлено підозру у відмиванні грошей (ст.209 Кримінального кодексу). Однак термін другого затримання Пісного закінчився ще 25 червня, з того часу він перебуває в лікарні.

29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).