Суд пояснив, чому повернув Насірову посаду

Рішення про звільнення Насірова ґрунтувалося виключно на його можливому подвійному громадянстві. Сам екс-чиновник стверджував, що цей факт не відповідає дійсності

В Окружному адміністративному суді Києва стверджують, що звільнення Романа Насирова з посади голови Державної фіскальної служби було безпідставним і з порушенням процедури.

Суд встановив, що єдиним документом, який нібито підтверджує подвійне громадянство, є лист міністру фінансів України від посольства Великобританії, повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на суддю Наталію Клименчук.

"Варто зазначити, що такий лист сам по собі викликає сумнів, оскільки, хоч його відправником і вказане посольство Великої Британії, він не підписаний уповноваженим послом", – заявила суддя.

При цьому, українська влада отримали лист пізніше, ніє заявила про друге громадянство.

"Крім того, підставою задоволення позову послужило пряме порушення порядку прийняття рішення про звільнення", – пояснили в суді.

Згідно з процедурою, прем'єр-міністр повинен внести відповідне подання.

Як встановив суд, Володимир Гройсман цього не робив.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.