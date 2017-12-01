Депутату, який влаштував стрілянину і смертельну ДТП суд продовжив арешт, - ФОТО

Суд продовжив Євсєєнку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, - повідомлє Еспресо.

Фото:espreso.tv

Нагадаємо, що водій "Волги", яку протаранив автомобіль Toyota, помер в реанімації 17 лікарні. Винуватцем ДТП був п'яний депутат Євсєєнко.

Причиною ДТП стали дії п'яного депутата Макарівської райради Матвій Євсєєнко. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Суд відправив Євсєєнка під цілодобовий домашній арешт до 30 вересня.

Фото:espreso.tv

За словами очевидців, все почалося з того, що Євсеєнко, напившись, побився з таксистами. Конфлікт закінчився тим, що депутат відкрив стрілянину із пневматичного пістолета.

Експертиза встановила в крові Матвія Євсєєнка 1,85 проміле алкоголю, що майже в десять разів перевищує допустиму норму.