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Суд продовжив арешт Крисіна на два місяці

"Тітушковод" залишиться під вартою щонайменше до 21 липня.
Дарницький районний суд Києва у четвер продовжив до 21 липня запобіжний захід у вигляді арешту Юрію Крисіну - керівнику групи "тітушок", які вбили журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року.
Суд продовжив арешт Крисіна на два місяці Юрій Крисін. Фото: lb.ua

Про це Українським Новинам повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Нагадаємо, раніше Шевченківський суд встановив, що 17 лютого 2014 року Крисін за велику грошову винагороду зібрав групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого він зі своєю групою блокували і били мітингувальників в районі Михайлівської площі, внаслідок чого загинув журналіст В'ячеслав Веремій. За цим епізодом раніше судимому Крисіну суд присудив 4 роки умовно (прокуратура просила 6 років в'язниці).

Крисін є фігурантом справи про вбивство журналіста В’ячеслава Веремія, яке сталось у період Євромайдану, в ніч на 19 лютого 2014 року поруч із Софійською площею в Києві. Сам Крисін визнає свою провину в побитті Веремія.

Відео, як журналіста б’ють битою, доступне в інтернеті.

За цей час він став фігурантом інших справ, зокрема, справи про напад на автозаправну станцію "Народна АЗС" у Києві в районі аеропорту "Жуляни" 5 травня 2016 року.

Нагадаємо, що 26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебуває співучасник убивства журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року Юрій Крисін. Там Крисіна облили зеленкою.

26 березня суд щодо Крисіна вкотре перенесли - цього разу через скаргу на прокурора.

Юрія Крисіна звинувачують у ч. 4, 5 статті 27, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ст. 340 Кримінального Кодексу, а Сергія Чемеса - в ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 ККУ. У справі троє потерпілих.

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24 05 2018 19:58
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