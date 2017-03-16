Суд продовжив арешт обвинуваченого у вбивстві двох патрульних у Дніпрі

У Дніпрі суд у справі обвинуваченого у вбивстві двох патрульних поліцейських екс-бійця екс-підрозділу "Торнадо" Олександра Пугачова продовжив його утримання під вартою на два місяці.

Ссьогодні, 16 березня, відбулось судове засідання в Центральному районному суді Дніпра. За рішенням суду, утримання підозрюваного під вартою продовжено до 14 травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На засіданні суд продовжив допитувати свідків, у справі їх заявлено 17. Зокрема, на цьому засіданні дав свідчення водій маршрутки Григорій Андрейшин, який перебував на автовокзалі під час вбивства двох поліцейських.

Він зазначив, що бачив, як чоловік, схожий на обвинуваченого, погрожував пістолетом патрульному поліцейському і витягнув його з службового авто, поклавши обличчям на землю.

Свідок також повідомив, що чув не менш ніж чотири постріли, однак, хто саме стріляв, не бачив, адже перебував у той же час з пораненою поліцейською Ольгою Макаренко в очікуванні медичної допомоги. Чоловік повідомив, що саме він викликав на місце інциденту "швидку" і поліцію.

Суд також заслухав свідків – медичних працівників, які приймали Олександра Пугачова в лікарні у день вбивства патрульних.

Наступне засідання відбудеться 23 березня.

Нагадаємо, вранці 25 вересня патрульний екіпаж в Дніпрі зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Сitroen з номером AE7053AA. Водій, який перебував у розшуку, вчинив опір, застрелив патрульного, поранив його напарницю й утік. Згодом, дівчина померла в лікарні.

Підозрюваним у вбивстві виявився боєць батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Олександр Пугачов. Правоохоронці затримали його, коли він намагався за підробленими документами прооперуватися в лікарні. Пугачов своєї провини не визнає.

Основна стаття обвинувачення - ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.