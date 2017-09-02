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Суд продовжив арешт обвинуваченому в держзраді Без'язикову

До 8 квітня 2017 року
Печерський суд Києва продовжив арешт полковнику ЗСУ Івану Без'язикову, підозрюваному в державній зраді, до 8 квітня.
Суд продовжив арешт обвинуваченому в держзраді Без Іван Без'язиков. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Рішенням Печерського суду підозрюваному в зраді і співпраці з "ДНР" полковнику Без'язикову продовжили утримання під вартою до 8 квітня 2017 р", - написала вона в Twitter.

Нагадаємо, що військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з "ДНР".

Згодом підозрюваний у зраді розвідник Іван Без'язиков зник із лікарні, куди він потрапив після того, як поскаржився у судовій залі на здоров'я.

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09 02 2017 07:57
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