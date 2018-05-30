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Суд продовжив арешт обвинувачених у смертельній ДТП у Харкові

Наступне засідання відбудеться 5 червня
Київський районний суд продовжив запобіжний захід учасникам резонансної ДТП у центрі Харкова Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.
Суд продовжив арешт обвинувачених у смертельній ДТП у Харкові Фото: УНІАН

"Суд продовжив запобіжний захід на 60 днів", - повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що наступне судове засідання у справі про смертельну ДТП відбудеться 5 червня.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.

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30 05 2018 21:34
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