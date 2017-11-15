Суд продовжив арешт "Топазу" на 2 місяці

Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для антимайданівця Ігоря Кромського, відомого на прізвисько "Топаз".

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

"Суд продовжив вивчати матеріали справи. Крім того, він продовжив утримання під вартою на 60 днів", - повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Наступне засідання суду призначене на 23 листопада.

Нагадаємо, 28 березня 2014 року Кромський був затриманий за підозрою в організації масових заворушень, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А саме, 1 березня в Харкові активісти антимайдану штурмували будівлю Харківської ОДА, де забарикадувалися євромайданівці. 29 березня райсуд Харкова посадив Кромського під цілодобовий домашній арешт.

7 квітня Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту. 25 квітня співробітники Служби безпеки України знову затримали Топаза.

Кромський в лютому був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". З того часу збереглося відео, відоме під назвою "Топаз", дай команду!".

У мережі розміщено його свідчення про скоєння злочинів проти людей Майдані.