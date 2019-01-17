Суд продовжив арешт ймовірному організатору вбивства "Сармата"

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою Михайлу Сігіді — ймовірному організатору вбивства активіста Віталія Олешка "Сармата" на два місяці — до 17 березня.

Сторона обвинувачення клопотали про продовження арешту, ґрунтуючись на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, зокрема Антона Крота і Віталія Лисняка (які за даними слідства передавали червону "Таврію" ймовірним виконавцям злочину), знищення певних речових доказів.

Під час засідання прокурор Юрій Грицай долучив до матеріалів справи протокол допиту Михайла Сігіди від 11 жовтня 2018 року. Також прокурор наголосив, що Сігіда організовував діяльність ймовірних виконавців вбивства, надавав їм зброю та ключі від "Таврії".

Також, за даними слідства, Сігіда був знайомий з ймовірним замовником вбивства Олешка - Євгеном Бродським, спілкувався з ним до вбивства та після.

Адвокати Сігіди просили відпустити свого підзахисного, наголошуючи на тому, що він має міцні соціальні зв'язки, роботу. Зокрема захисники долучили до матеріалів справи копії свідоцтв про народження дітей Сігіди, характеристику з місця роботи ТОВ "Надзвичайно гарні люди", де Сігіда займає посаду директора, також захисники доручили договір оренди помешкання дружини підозрюваного. Сам підозрюваний підтримав своїх адвокатів.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.