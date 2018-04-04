Суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову

Київський районний суд продовжив запобіжний захід учасникам резонансної ДТП в центрі Харкова Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 1 червня.

Вимоги звинувачення про утримання водіїв під вартою підтримали п'ять представників потерпілих, а також, з деякими застереженнями, адвокат Олени Зайцевої, , передає місцеве видання NewsRoom.

"Я вважаю, що ризики у клопотанні просто перелічені, але не доведені. Однак, з огляду на резонанс справи і почуття потерпілих, ми не будемо заперечувати позицію прокуратури", - розповіла адвокат Зайцевої Юлія Козир.

Захист Геннадія Дронова наполягав на обранні йому більш м'якого запобіжного заходу. На думку адвоката Сергія Перепелиці, суд повинен був призначити водієві Volkswagen Touareg домашній арешт з носінням електронного браслета, оскільки обвинувачі не довели ризиків, пов'язаних з його перебуванням на волі.

Сам Дронов також попросив про поблажливість.

"У мене мама сама, їй 80 років. Прошу ввійти в моє становище. У мене був місяць, щоб втекти, але я цього не зробив", - заявив учасник ДТП.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.