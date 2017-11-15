Суд продовжив домашній арешт Штепі

Ленінський районний суд Харкова продовжив домашній арешт з носінням електронного браслету екс-меру Слов'янська Нелі Штепі і дозволив їй ненадовго поїхати до Києва для лікування.

"Суд продовжив домашній арешт і носіння електронного браслета до 13 січня та дозволив на 4 дні поїхати у Київ для стаціонарного лікування", - сказав адвокат Нелі Штепи Олександр Шадрін, передає "Інтерфакс-Україна".

Також суд вирішив продовжити розгляд справи Штепи, незважаючи на заміну головуючого судді.

"Новий головуючий суддя Скляренко заявив самовідвід через процесуальні порушення при його призначенні, але двоє інших суддів (членів колегії, - ред.) проголосували проти. Суд також задовольнив наше клопотання про відвід суддів. Після цього стало зрозуміло, що наполягати на новому розгляді не має сенсу. Вирішили продовжити слухання", - сказав Шадрін.

Наступне засідання призначено на 19 грудня.

Нагадаємо, Ленінський районний суд міста Харкова переніс засідання у справі Нелі Штепи на 6 листопада через її госпіталізацію.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на екс-чиновницю.