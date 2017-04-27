Суд продовжив запобіжний захід для Насірова на два місяці

Він повинен і далі носити електронний браслет і не виїжджати за межі міста

Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Паспорти Насірова залишаються на збереженні у Державній міграційній службі, інформує LB.ua.

Ні Насірова, ні його захисників під час оголошення рішення суду не було.

Нагадаємо, що Роман Насіров запевняє, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, оскільки той "в інтимній зоні".

Зазначимо, вчора Роман Насіров поскаржився, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.

2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.