Суд продовжив запобіжний захід нардепу Полякову на два місяці

Солом'янський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід народного депутата України Максима Полякова (фракція "Народний фронт") на 2 місяці – до 17 жовтня поточного року.

Відповідне рішення суд прийняв у четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з рішенням суду, за М. Поляковим зберігається зобов'язання носити електронний засіб контролю (електронний браслет), повідомляти слідство про зміну місця проживання, здати всі документи, які дають йому можливість покинути межі країни, а також не залишати Київ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, залишається в силі заставу, внесену за Полякова, в розмірі 304 тис. грн.

18 серпня о 10:00 Солом'янський районний суд продовжить розгляд клопотання сторони обвинувачення про стягнення застави в дохід держави.

Нагадаємо, що 21 липня Солом'янський райсуд Києва призначив Полякову заставу в сумі 304 тис. грн, зобов'язав носити електронний браслет і здати паспорти. Відразу після рішення суду Полякова викликали в поліцію Черкаської області, щоб надіти електронний браслет.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з клопотанням до суду про стягнення Полякова застави 304 тис. грн у бюджет держави. Повідомлялося, що клопотання було підготовлено у зв'язку з тим, що Поляків не виконав умови судового рішення щодо запобіжного заходу, зокрема відмовився носити електронний браслет стеження і здати паспорти.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.