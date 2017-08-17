Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд продовжив запобіжний захід нардепу Полякову на два місяці

Суд виключив місто Умань (Черкаської області) з переліку місць, де нардепу дозволяють перебувати
Солом'янський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід народного депутата України Максима Полякова (фракція "Народний фронт") на 2 місяці – до 17 жовтня поточного року.
Суд продовжив запобіжний захід нардепу Полякову на два місяці Максим Поляков. Фото: news.pn

Відповідне рішення суд прийняв у четвер увечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з рішенням суду, за М. Поляковим зберігається зобов'язання носити електронний засіб контролю (електронний браслет), повідомляти слідство про зміну місця проживання, здати всі документи, які дають йому можливість покинути межі країни, а також не залишати Київ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, залишається в силі заставу, внесену за Полякова, в розмірі 304 тис. грн.

18 серпня о 10:00 Солом'янський районний суд продовжить розгляд клопотання сторони обвинувачення про стягнення застави в дохід держави.

Нагадаємо, що 21 липня Солом'янський райсуд Києва призначив Полякову заставу в сумі 304 тис. грн, зобов'язав носити електронний браслет і здати паспорти. Відразу після рішення суду Полякова викликали в поліцію Черкаської області, щоб надіти електронний браслет.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з клопотанням до суду про стягнення Полякова застави 304 тис. грн у бюджет держави. Повідомлялося, що клопотання було підготовлено у зв'язку з тим, що Поляків не виконав умови судового рішення щодо запобіжного заходу, зокрема відмовився носити електронний браслет стеження і здати паспорти.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2017 22:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.