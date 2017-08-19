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Суд продовжив запобіжний захід Розенблату

Народний депутат і надалі носитиме електронний браслет
Народному депутатові Бориславу Розенблату продовжили запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.
Суд продовжив запобіжний захід Розенблату Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

Народний депутат і надалі носитиме електронний браслет і не зможе залишати визначені в ухвалі суду місця перебування без дозволу слідчого.

Прокурори запевнили суд, що Розенблат може покинути територію України, оскільки у нього є майно на території Німеччини, - повідомляє "5 канал".

Сам же Розенблат переконував, що навіть без браслета тікати не збирається, а всі звинувачення у хабарництві відкидав.

Як повідомлялося, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

18 липня Солом’янський райсуд Києва присудив депутату Бориславу Розенблату заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

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