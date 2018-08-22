Суд присяжних визнав Манафорта винним по восьми пунктах обвинувачення

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом йому загрожує до 80 років ув'язнення

Екс-голову передвиборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта визнали винним за 8 пунктами обвинувачення. Таке рішення винесли присяжні під час судового розгляду у місті Александрія, штат Вірджинія.

5 із 8 обвинувачень мають відношення до ухиляння від податків, 1 - недекларування іноземних банківських рахунків, як вимагає того закон. Ще 2 пункти - щодо банківського шахрайства, повідомляє Reuters.

За іншими 10-ма пунктами, щодо яких присяжні не змогли досягти консенсусу, суддя оголосив процес таким, який не відбувся.

Загалом колишнього політтехнолога Віктора Януковича і керівника виборчого штабу Дональда Трама звинувачували за 18 пунктами.

Якщо суддя погодиться із висновками присяжних, загалом йому загрожує до 80 років ув'язнення. Суд присяжних, який визначався з вироком Манафорту упродовж 4 діб, складається з 6 жінок та 6 чоловіків.

Після того, як Манафорта визнали винним, Центр визначення та підрахунку терміну ув'язнення Пенітенціарного бюро повинен порахувати термін відбування покарання.

На спеціальному судовому слуханні прокурори і сторона захисту висловлять думки з цього приводу, але рішення суддя ухвалюватиме одноосібно.

Крім цього, у вересні у Вашингтоні розпочнуться слухання щодо справи про лобістську діяльність Манафорта - політтехнолог, працюючи на владу України, не зареєструвався як іноземний агент.

Президент США Дональд Дональд Трамп назвав вирок Манафорта "ганьбою" та заявив, що "це немає нічого спільного з "російською змовою", передає AP.

Раніше, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Пол Манафорт у 2014-му році співпрацював із нині міським головою Києва Віталієм Кличком.

Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера. Віталій Кличко здобув перемогу на місцевих виборах 25 травня 2014 року. Із документів випливає, що Манафорт міг консультувати Віталія Кличка і під час його передвиборчої кампанії, і вже на посаді мера.

У жовтні 2017 року Манафорту висунули звинувачення, зокрема, в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, пов'язаних з його лобістською діяльністю.

Згодом, Манафорта відправили під домашній арешт.

Звинувачення також висунули діловому партнерові Манафорта Ріку Гейтсу і заочно – його помічнику, росіянину Костянтину Килимнику.

Про це Мюллер розповів напередодні засідання суду, передає Bloomberg.