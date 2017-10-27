CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Київщина оголосила про підозру, а суд арештував матір, яка нібито хотіла продати дворічного хлопчика за $35 тис.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суд призначив майже мільйон гривень застави матері, яка продавала сина за $35 тис.
Горе-матері оголосили підозру за статтею "торгівля людьми"
Фото: vsapravda.info
Про це повідомляє прес-служба прокуратури.
"На даний час розглядається питання щодо передачі дитини опікунам", - повідомили у прокуратурі.
Горе-матері оголосили підозру за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини" КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Повідомляється, що 27 жовтня, зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 944 тисячі грн.
У Київській області 25 жовтня затримали 22-річну мешканку Василькова, яка спробувала продати власного дворічного сина.
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27 10 2017 21:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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