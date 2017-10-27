Суд призначив майже мільйон гривень застави матері, яка продавала сина за $35 тис.

Прокуратура Київщина оголосила про підозру, а суд арештував матір, яка нібито хотіла продати дворічного хлопчика за $35 тис.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"На даний час розглядається питання щодо передачі дитини опікунам", - повідомили у прокуратурі.

Горе-матері оголосили підозру за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини" КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Повідомляється, що 27 жовтня, зловмисниці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 944 тисячі грн.

У Київській області 25 жовтня затримали 22-річну мешканку Василькова, яка спробувала продати власного дворічного сина.