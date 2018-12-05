Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд реабілітував Сільвіо Берлусконі

81-річний політик знову може брати участь у виборах
Суд у Мілані реабілітував італійського політика Сільвіо Берлусконі, засудженого за податкові злочини у 2013 році.
Суд реабілітував Сільвіо Берлусконі Фото: milano.corriere.it

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Берлусконі, якому через вирок заборонили брати участь у виборах, знову може обиратися.

Заборона на участь Сільвіо Берлусконі у виборах мала закінчитися у 2019 році.

В Італії у 2018 році можуть відбутися позачергові вибори до парламенту, якщо рух "П'ять зірок" і націоналістична "Ліга Півночі", які пройшли в парламент разом з партією "Вперед, Італія!" Берлусконі, не сформують коаліційний уряд.

81-річний політик і медіамагнат, Берлусконі чотири рази з 1994 року обіймав посаду прем'єр-міністра Італії (останній раз він пішов у відставку у 2011 році). Він кілька разів піддавався кримінальному переслідуванню (зокрема, за зв'язок з неповнолітньою танцівницею). У 90-ті роки його звинувачували у зв'язках з мафією.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 05 2018 23:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.