Суд реабілітував Сільвіо Берлусконі
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Берлусконі, якому через вирок заборонили брати участь у виборах, знову може обиратися.
Заборона на участь Сільвіо Берлусконі у виборах мала закінчитися у 2019 році.
В Італії у 2018 році можуть відбутися позачергові вибори до парламенту, якщо рух "П'ять зірок" і націоналістична "Ліга Півночі", які пройшли в парламент разом з партією "Вперед, Італія!" Берлусконі, не сформують коаліційний уряд.
81-річний політик і медіамагнат, Берлусконі чотири рази з 1994 року обіймав посаду прем'єр-міністра Італії (останній раз він пішов у відставку у 2011 році). Він кілька разів піддавався кримінальному переслідуванню (зокрема, за зв'язок з неповнолітньою танцівницею). У 90-ті роки його звинувачували у зв'язках з мафією.
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