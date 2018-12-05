Суд реабілітував Сільвіо Берлусконі

81-річний політик знову може брати участь у виборах

Суд у Мілані реабілітував італійського політика Сільвіо Берлусконі, засудженого за податкові злочини у 2013 році.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Берлусконі, якому через вирок заборонили брати участь у виборах, знову може обиратися.

Заборона на участь Сільвіо Берлусконі у виборах мала закінчитися у 2019 році.

В Італії у 2018 році можуть відбутися позачергові вибори до парламенту, якщо рух "П'ять зірок" і націоналістична "Ліга Півночі", які пройшли в парламент разом з партією "Вперед, Італія!" Берлусконі, не сформують коаліційний уряд.

81-річний політик і медіамагнат, Берлусконі чотири рази з 1994 року обіймав посаду прем'єр-міністра Італії (останній раз він пішов у відставку у 2011 році). Він кілька разів піддавався кримінальному переслідуванню (зокрема, за зв'язок з неповнолітньою танцівницею). У 90-ті роки його звинувачували у зв'язках з мафією.