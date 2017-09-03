Суд розблокував рахунки "Львіввугілля": шахтарі зможуть отримати зарплату

Львівський суд прийняв рішення розблокувати рахунки держпідприємства "Львіввугілля"

"Ура, маленька перемога! Тільки що суд в м. Львів прийняв рішення про розблокування рахунку ДП "Львіввугілля". Тепер гірники отримали надію на отримання зарплати. А державне підприємство зможе вести господарську діяльність", - повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

На заблокованому рахунку підприємства знаходяться більш 93,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, шахтарі Львівщини вирішили припинити відвантаження вугілля споживачам через заборгованість із заробітної плати. Також шахтарі планують пікетувати обласний суд Львова.