Суд розгляне справу бізнесмена з Молдови, власника судна Sky Moon, яке незаконно заходило в Крим

Йому загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо молдавського бізнесмена, який намагався дати 75 тисяч доларів хабара військовому прокурору за зняття арешту з його судна Sky Moon яке торгувало з Кримом.

Дії обвинуваченого кваліфіковані органом попереднього розслідування по ч. 3 ст. 369 КК України, йому загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

За даними слідства, 29 грудня 2016 року чоловік намагався дати хабар, щоб судна та вантажу (3000 тонн соди виробництва Кримського содового заводу) зняли арешт, - повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що громадянин Молдови Сергій Нерух, який є власником судна Sky Moon, заарештованого через незаконний захід в окупований Крим передав 75 тисяч доларів хабара військовому прокурору для зняття арешту.

Нагадаємо, що українські прикордонники затримали вантажне судно, яке незаконно заходило в порт Криму, під прапором Танзанії.

Відзначимо, що 38 суден, які підозрюються у заходженні в порти окупованого Криму, притягнули до відповідальності і оштрафували на 240 тис грн.

Україна офіційно закрила порти Криму ("Севастополь", "Євпаторія", "Ялта", "Феодосія" і "Керч") для міжнародного судноплавства. Крім того, в кримінальний кодекс України внесена стаття 332-1 про порушення правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України. Згідно з цим законодавчим актом, члени екіпажу судна, що прибувають на його борту в Крим, потрапляють під адміністративну та кримінальну відповідальність перед Україною за незаконне групове перетин кордону та порушення порядку в'їзду на окуповану територію.

Круїзні лайнери ще на початку квітня 2014 року відмовились заходити у порти Криму через його анексією Росією та невизначений статус портів.

Через санкції Заходу Росія переглянула свої плани щодо завантаження судноверфей в окупованих нею Криму і Севастополі - відмовилася від випуску великих цивільних суден.

Незважаючи на заборону, багато суден ігнорують рішення України і як і раніше заходять в кримські порти.