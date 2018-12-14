Суд розморозив рахунки фірм, близьких до Януковича, - ЗМІ
Рахунки були заарештовані у справі, яку веде ГПУ. За даними слідства, в реєстраційні документи ряду компаній внесли неправдиві відомості. Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених в Єдиному реєстрі, повідомляє "Економічна правда".
Крім цього, можливі зловмисники могли сприяти відмиванню "брудних" грошей - їх дії передували легалізації средст, отриманих незаконним шляхом.
У цій справі кільком підприємствам за листопад-грудень вдалося зняти арешти з своїх рахунків і сум ПДВ в системі електронного адміністрування.
Йдеться про компанії "Аскор-Інвест", "Гендальф", "Фігаро Еволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартісіма", "Фаршмаг", "Ін-Том".
Більшість з цих фірм фігурують також в інших виробництвах, зокрема, про розкрадання коштів Укрзалізниці. Правоохоронці раніше заявляли, що ці фірми нібито належать синові екс-президента Олександру Януковичу.
Суд вирішив, що слідчі не довели причетність компаній до злочинів і незаконність їхніх грошей.
Які суми зберігалися на арештованих рахунках, не відомо. Однак в кінці листопада джерела УП в Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти арешт з $250 млн. В одній із справ арешт тоді залишився дійсним, однак, судячи з судовими рішеннями, ці від суми фігурують також серед десятків рахунків, розморожених в листопаді.
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