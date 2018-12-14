Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Суд розморозив рахунки фірм, близьких до Януковича, - ЗМІ

Судді порахували, що доказів причетності компаній до злочинів і незаконність походження їх коштів недостатньо
Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов'язували з оточенням побіжного екс-президента Віктора Януковича.
Суд розморозив рахунки фірм, близьких до Януковича, - ЗМІ Фото: gottstat.com

Рахунки були заарештовані у справі, яку веде ГПУ. За даними слідства, в реєстраційні документи ряду компаній внесли неправдиві відомості. Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених в Єдиному реєстрі, повідомляє "Економічна правда".

Крім цього, можливі зловмисники могли сприяти відмиванню "брудних" грошей - їх дії передували легалізації средст, отриманих незаконним шляхом.

У цій справі кільком підприємствам за листопад-грудень вдалося зняти арешти з своїх рахунків і сум ПДВ в системі електронного адміністрування.

Йдеться про компанії "Аскор-Інвест", "Гендальф", "Фігаро Еволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартісіма", "Фаршмаг", "Ін-Том".

Більшість з цих фірм фігурують також в інших виробництвах, зокрема, про розкрадання коштів Укрзалізниці. Правоохоронці раніше заявляли, що ці фірми нібито належать синові екс-президента Олександру Януковичу.

Суд вирішив, що слідчі не довели причетність компаній до злочинів і незаконність їхніх грошей.

Які суми зберігалися на арештованих рахунках, не відомо. Однак в кінці листопада джерела УП в Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти арешт з $250 млн. В одній із справ арешт тоді залишився дійсним, однак, судячи з судовими рішеннями, ці від суми фігурують також серед десятків рахунків, розморожених в листопаді.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 12 2018 17:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.