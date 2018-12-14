Суд розморозив рахунки фірм, близьких до Януковича, - ЗМІ

Судді порахували, що доказів причетності компаній до злочинів і незаконність походження їх коштів недостатньо

Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти щонайменше 26 рахунків, які правоохоронці пов'язували з оточенням побіжного екс-президента Віктора Януковича.

Рахунки були заарештовані у справі, яку веде ГПУ. За даними слідства, в реєстраційні документи ряду компаній внесли неправдиві відомості. Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених в Єдиному реєстрі, повідомляє "Економічна правда".

Крім цього, можливі зловмисники могли сприяти відмиванню "брудних" грошей - їх дії передували легалізації средст, отриманих незаконним шляхом.

У цій справі кільком підприємствам за листопад-грудень вдалося зняти арешти з своїх рахунків і сум ПДВ в системі електронного адміністрування.

Йдеться про компанії "Аскор-Інвест", "Гендальф", "Фігаро Еволюшн", "Екотрейд 2016", "Фартісіма", "Фаршмаг", "Ін-Том".

Більшість з цих фірм фігурують також в інших виробництвах, зокрема, про розкрадання коштів Укрзалізниці. Правоохоронці раніше заявляли, що ці фірми нібито належать синові екс-президента Олександру Януковичу.

Суд вирішив, що слідчі не довели причетність компаній до злочинів і незаконність їхніх грошей.

Які суми зберігалися на арештованих рахунках, не відомо. Однак в кінці листопада джерела УП в Генпрокуратурі повідомляли, що оточення Януковича хотіло зняти арешт з $250 млн. В одній із справ арешт тоді залишився дійсним, однак, судячи з судовими рішеннями, ці від суми фігурують також серед десятків рахунків, розморожених в листопаді.