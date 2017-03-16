Суд розпочав заочний розгляд справи проти Царьова

Адвокат заявила, що екс-нардеп може перебувати в Криму

Шевченківський районний суд Києва почав розгляд кримінального провадження за звинуваченням колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.

На початку засідання секретар повідомила, що обвинувачений у суд не з'явився, хоча був належно повідомлений про час і місце засідання, - повідомив суддя Павло Слободян, інформує УНН.

При цьому адвокат заявила, що їй також не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним. На її думку, Царьов може перебувати в Криму.

Головуючий суддя Слободян вирішив продовжити розгляд справи за відсутності обвинуваченого.

Нагадаємо, в березні минулого року Генпрокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьова звинувачують у тому, що у квітні-травні 2014 року, як народний депутат і кандидат на посаду президента України, він брав участь у сепаратистських зборах на Донбасі, де публічно закликав до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.

У червні 2014 року Царьов очолив "парламент" союзного утворення "ДНР" і "ЛНР". Втім, від ідеї об'єднати "ДНР" і "ЛНР" у Росії незабаром відмовилися, і "парламент" функціонувати перестав.

Зазачимо, Міністерство закордонних справ анулювало диппаспорти для 86 "українців" (Герман, Азарова, Царьова), які не повернули документ у 10-денний термін після закінчення закордонного відрядження.

У червні минулого року Шевченківський райсуд Києва повернув Генпрокуратурі обвинувальний акт проти екс-депутата від Партії регіонів Олега Царьова у посяганні на територіальну цілісність держави.