Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Суд розпочав заочний розгляд справи проти Царьова

Адвокат заявила, що екс-нардеп може перебувати в Криму
Шевченківський районний суд Києва почав розгляд кримінального провадження за звинуваченням колишнього народного депутата від Партії регіонів Олега Царьова.
Суд розпочав заочний розгляд справи проти Царьова Олег Царьов. Фото: УНІАН

На початку засідання секретар повідомила, що обвинувачений у суд не з'явився, хоча був належно повідомлений про час і місце засідання, -  повідомив суддя Павло Слободян, інформує УНН.

При цьому адвокат заявила, що їй також не вдалося зв'язатися зі своїм підзахисним. На її думку, Царьов може перебувати в Криму.

Головуючий суддя Слободян вирішив продовжити розгляд справи за відсутності обвинуваченого.

Нагадаємо, в березні минулого року Генпрокуратура передала в суд заочний обвинувальний акт Царьова, але суд повернув його на доопрацювання в прокуратуру.

Царьова звинувачують у тому, що у квітні-травні 2014 року, як народний депутат і кандидат на посаду президента України, він брав участь у сепаратистських зборах на Донбасі, де публічно закликав до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території і державного кордону України шляхом визнання "ДНР" і "ЛНР" незалежними республіками.

У червні 2014 року Царьов очолив "парламент" союзного утворення "ДНР" і "ЛНР". Втім, від ідеї об'єднати "ДНР" і "ЛНР" у Росії незабаром відмовилися, і "парламент" функціонувати перестав.

Зазачимо, Міністерство закордонних справ анулювало диппаспорти для 86 "українців" (Герман, Азарова, Царьова), які не повернули документ у 10-денний термін після закінчення закордонного відрядження.

У червні минулого року Шевченківський райсуд Києва повернув Генпрокуратурі обвинувальний акт проти екс-депутата від Партії регіонів Олега Царьова у посяганні на територіальну цілісність держави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 15:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.