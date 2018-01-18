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Суд щодо Сущенка почнеться не раніше лютого – Фейгін

Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві
Адвокат та затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко не встигають ознайомитися з матеріалами справи до кінця січня, тому суд почнеться не раніше лютого.
Суд щодо Сущенка почнеться не раніше лютого – Фейгін Роман Сущенко. Фото: РИА Новости

Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

"Ми з моїм підзахисним все-таки не встигаємо до кінця січня ознайомитися з матеріалами справи. Тому суд почнеться не раніше лютого. А оскільки поточний термін арешту спливає 30 січня, то буде ще одне продовження арешту в Мосміськсуді. Ймовірно, засідання із цього приводу відбудеться десь 25-27 січня", - розповів адвокат.

Він уточнив, що суд 18 січня 2018 року не тільки відхилив апеляцію на продовження арешту Сущенка, але і в черговий раз відхилив клопотання про надання консулу України в Москві Геннадію Брескаленку статусу громадського захисника (офіційно - статус "іншої особи" в команді захисту).

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

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