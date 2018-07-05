Суд скасував домашній арешт заступника Запорізької облради, підозрюваного у справі про "фіктивні тендери"

Захист має намір довести невинуватість братів Марченків і зняти з них усі підозри

Апеляційний суд Харківської області задовольнив апеляційну скаргу адвокатів заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка та його брата Марка, підозрюваних у справі про "фіктивні тендери", і змінив запобіжний захід із часткового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

"Сьогодні Апеляційний суд укотре підтвердив сумнівність аргументів прокуратури про необхідність тримання Владислава і Марка під домашнім арештом та змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Це означає, що вони матимуть певні обов'язки на зразок підзвітності прокуратурі у разі, якщо вирішать змінити адресу проживання тощо", - сказав адвокат братів Марченків Євген Грушовець, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що захист має намір довести невинуватість братів Марченків і зняти з них усі підозри.

Як повідомляв iPress.ua, прокуратура Харківської області оголосила про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) четвертому фігурантові справи про запорізькі фіктивні тендери - 30-річному заступнику мера Запоріжжя Анатолію Пустоварову.

Нагадаємо, що в грудні співробітники Служби безпеки України розпочали сотню обшуків у запорізьких чиновників.

Внаслідок обшуків затримано було заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка, його брата Марка, а також директора мелітопольського комунального підприємства Олега Обрізанова. Пустоварова правоохоронці затримати не змогли. Деякі ЗМІ повідомили, що він утік у рідну Горлівку на Донбасі, яка зараз підконтрольна "ДНР". 23 грудня Пустоваров знайшовся в Харкові. 27 грудня його адвокат повідомив, що заступника мера госпіталізували, але він не має наміру переховуватися і буде співпрацювати зі слідством.

Пустоварова разом з низкою обласних чиновників, серед яких лідер місцевої організації "Самопоміч", підозрюють у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства, держслужбовці організували десяток фіктивних тендерів на благоустрій парків і дитячих стадіонів із заздалегідь визначеним переможцем на загальну суму близько 90 млн гривень.