Суд скасував наказ про внесення лося до Червоної книги і дозволив полювання на нього

У Мінекології повідомляють, що розгляд справи перенесено на лютий 2019 року

Окружний адміністративний суд виключив з Червоної Книги України лося європейського і дозволив полювання на нього.

Суд розглянув адміністративний позов до Міністерства екології та Міністерства аграрної політики про заборону полювання на лося, повідомляється на сайті суду.

Позивач (мисливська фірма "Метос") просила суд визнати протиправними дії Міністерства екології та природних ресурсів щодо вжиття заходів щодо заборони полювання на лося. Також позивач просив визнати недійсним наказ про внесення лося до Червоної книги.

Суд частково задовольнив адміністративний позов і визнав недійсним наказ Мінекології "Про внесення змін до Переліку видів тварин, які заносяться до Червоної книги України (тваринний світ)".

На думку суду, Міністерство екології "не привело жодного наукового обґрунтування необхідності внесення лося до Червоної книги і не вказало чітких даних про чисельність його популяції та її динаміки. У протоколі засідання секції з питань охорони тваринного світу Національної комісії з питань Червоної книги вказано, що після 2009 року дослідження популяції лося в Україні не проводилися", - йдеться у повідомленні.

Також у Мінекології повідомили, що суд переніс засідання на 4 лютого.

"Окружний адмінсуд Києва, який 26 листопада має розглянути справу про оскарження мисливцями рішення Міністерства екології та природних ресурсів про внесення лося до Червоної книги і заборони полювання на нього, переніс своє засідання на 4 лютого 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадують, що 26 листопада третьою стороною до справи приєдналися зоозахисники і екологи Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ), які підтримують позицію Мінекології та вчених. До наступного засідання сторони повинні ознайомитися з матеріалами справи.

Як відомо, в лютому 2017 року Україна на 25 років заборонила полювання на лосів. Зараз за різними підрахунками популяція лосів в Україні налічує від 2 до 6 тис. особин, тимчасом як у Білорусі й Польщі їх близько 30 тис. Перед тим, як розробити наказ, Мінприроди консультувалося з Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної академії наук України.

У вересні до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців, які зажадали від Кабміну втрутитися у ситуацію і зняти заборону. Мінекології пішло на поступки мисливцям і дозволило відстріл 160 особин лося у 2017 році.

У листопаді Нацкомісія з питань Червоної книги зажадала внести лося до Червоної книги, а в грудні Міністерство екології прийняло відповідний наказ.