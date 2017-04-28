Суд скасував перейменування декомунізованих вулиць в Одесі

Приморський районний суд Одеси 28 квітня визнав протиправним і скасував рішення Одеської міської ради про повторне перейменування 56 вулиць, які були перейменовані в травні минулого року головою області Михайлом Саакашвілі в рамках декомунізації.

Рішення суду оприлюднило місцеве видання "Думська".

Міськрада може оскаржити це рішення в апеляції, але, швидше за все, не стане цього робити - з огляду на сильний громадський резонанс і кримінальне провадження.

Проспект Небесної сотні і імена полеглих в АТО захисників України повернуться на карту Одеси.



Фото: Думская

Позов було подано громадською організацією "Самооборона Одеси".

Нагадаємо, перейменування Одеська міськрада мотивувала тим, що в торішньому рішенні є ряд помилок - деяких вулиць взагалі не існує, а деякі вже були на той час перейменовані.

Міськрада повернула старі назви вулиці й провулку Бабушкіна, вулицям Бірюкова, Валентини Терешкової, Гончарова, Обнорського, Бєлінського, Бадаєва, Богданова як таким, що не підпадають під закон про декомумнізацію.

Крім того, знову з'явився на карті міста проспект Маршала Жукова. Як заявили в мерії, в цьому випадку має місце протиріччя між двома статтями закону про декомунізацію. З одного боку, радянський воєначальник був міністром оборони і членом президії ЦК КПРС, тобто одним із керівників тоталітарної держави і партії. З іншого, не підлягають перейменуванню назви, пов'язані з іменами людей, які брали участь у вигнанні нацистських окупантів з України.

Поряд з цим вулицю Романа Шухевича (колишня Ярослава Галана) міськрада перейменувала на вулицю Захисників Вітчизни, а кілька провулків, названих на честь Чапаєва і перейменованих розпорядженням Саакашвілі на честь загиблих в АТО, зробила Старокозацькими.