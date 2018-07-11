Суд скасував підозру в погромі табору ромів лідеру С14
Про це повідомив адвокат Мазура Віктор Мороз, інформує "Українська правда".
"Суд 30 жовтня задовольнив наше клопотання. Повідомлення про підозру Мазуру скасоване", - сказав адвокат.
Як повідомили у прокуратурі Києва, вони вже подали апеляцію на це рішення, і на 11 листопада призначене засідання.
Водночас речник прокуратури Надія Максимець пояснила, що ухвала суду стосувалася не підозри по суті, а процедури вручення підозри. Суд вирішив, що процедуру було порушено.
"Зараз у суді будемо наполягати, що підозру було вручено з дотриманням чинного законодавства", – сказала Максимець.
У свою чергу Мороз запевнив, що вони оскаржуватимуть і нову підозру, якщо така буде.
Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).
На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.
Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.
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