Суд скасував підвищення ціни на дизпаливо для "Укрзалізниці"

Суд задовольнив позов НАБУ та визнав недійсною доповнену угоду, якою була піднята на 9,8% початкова закупівельна ціна на 75,8 тисячі тонн дизельного палива, яке поставлялося приватною компанією-нафтотрейдером "Вог Аеро Джет" для потреб "Укрзалізниці".

"Позовні вимоги НАБУ задовольнити. Визнати недійсною додаткову угоду від 29.03.2016 року №3 до договору поставки від 18.03.2016 року, укладеним між Філією "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" і ТОВ "Вог Аеро Джет", - йдеться в рішенні Господарського суду Києва від 27 липня 2017 року, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень України, повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням, договір поставки, який був підписаний у березні 2016 року, передбачав, що 100 тисяч тонн дизпалива буде поставлено за ціною 13 959 гривень за тонну (з урахуванням ПДВ). Таким чином, загальна сума договору становила 1,396 мільярда гривень.

Також наголошується, що 23-29 березня 2016 року між сторонами були укладені додаткові угоди: №1 – про підвищення вартості 3 тисяч тонн дизпалива до 15 339 гривень за тонну; №2 – про підвищення ціни на 85,3 тисячі тонн до 15 339 гривень за тонну; №3 – про підвищення вартості 75,8 тисячі тонн до 16 849 гривень за тонну.

За інформацією НАБУ, підвищення ціни палива (на 9,85%), яке передбачено угодою №3, є необґрунтованим, оскільки на дату його підписання (29 березня 2016 року) ціни на дизпаливо на внутрішньому ринку не піднімалися.

Як повідомлялося, протягом 2016 року постачальниками компанії були такі українські нафтотрейдери: "Вог Аеро Джет", "ОККО-Бізнес Контракт", "Елемент Нафта" і "Сокар Україна".

Також "Укрзалізниця" повідомила про плани надати іноземним компаніям можливість участі в тендерних закупівлях дизпалива.