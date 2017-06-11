Суд скасував стягнення з "Укрзалізниці" 1,5 млрд гривень на користь "Сбербанку"
Зазначена фінустанова, яка є 100% дочірнім банком російського ПАТ "Сбербанк", звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення вказаних коштів з ПАТ "Укрзалізниця" як заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та Державним підприємством "Донецька залізниця" ще у 2011 році, - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Однак, у зв’язку з перебуванням ДП "Донецька залізниця" у стані припинення, банк вирішив безпідставно стягнути заборгованість з ПАТ "Укрзалізниця".
"З метою захисту інтересів держави та попередження незаконного стягнення значної суми коштів з підприємства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету міністрів України, прокуратурою міста Києва здійснено вступ у розгляд вказаної справи", - додали в прес-службі.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 20.03.2017 у позові банку було відмовлено. Не погоджуючись з таким рішенням суду, ПАТ "Сбербанк" звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду.
На сьогодні постановою суду апеляційної інстанції, який погодився з доводами столичної прокуратури, апеляційну скаргу банку залишено без задоволення, а рішення Господарського суду - без змін.
Відзначимо, що Антимонопольний комітет України дозволив Сергію Тігіпку придбатиЗа участі прокуратури міста Києва в суді апеляційної інстанції запобігли безпідставному стягненню з ПАТ "Укрзалізниця" майже 1,5 млрд гривень на користь ПАТ "Сбербанк". Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Як вже повідомлялось, зазначена фінустанова, яка є 100% дочірнім банком російського ПАТ "Сбербанк", звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення вказаних коштів з ПАТ "Укрзалізниця" як заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та Державним підприємством "Донецька залізниця" ще у 2011 році.
Однак, у зв’язку з перебуванням ДП "Донецька залізниця" у стані припинення, банк вирішив безпідставно стягнути заборгованість з ПАТ "Укрзалізниця".
"З метою захисту інтересів держави та попередження незаконного стягнення значної суми коштів з підприємства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету міністрів України, прокуратурою міста Києва здійснено вступ у розгляд вказаної справи", - додали в прес-службі.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 20.03.2017 у позові банку було відмовлено. Не погоджуючись з таким рішенням суду, ПАТ "Сбербанк" звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду.
На сьогодні постановою суду апеляційної інстанції, який погодився з доводами столичної прокуратури, апеляційну скаргу банку залишено без задоволення, а рішення Господарського суду - без змін.Укртелеком віддав все своє ліквідне майно у заставу Сбербанку Росії, незважаючи на те, що має борг перед українськими державними Ощадбанком і Укрексімбанком.
Відзначимо, що Антимонопольний комітет України дозволив Сергію Тігіпку придбати акції "VS Банку", який належить "Сбербанку Росії".
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