Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд скасував "Тупик Москаля" в Мукачеві

Cуд визнав рішення міськради щодо перейменування незаконним та скасував його
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області скасував перейменування відгалуження однієї з міських вулиць на "Тупик Москаля".
Суд скасував "Тупик Москаля" в Мукачеві Геннадій Москаль. Фото: slovoidilo.ua

Таким чином, суд задовольнив позов очільника Закарпатської області Геннадія Москаля, в якому він вимагав скасувати перейменування міськрадою відгалуженню вулиці Трудова на "Тупик Москаля".

В суді зазначили, що обґрунтовуючи даний позов, позивач посилався на те, що таке перейменування суперечить Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Крім того, воно здійснюється за розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації.

Також у Законі зазначено, що юридичним особам та об’єктам права власності ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті та лише після проведення громадського обговорення. Таким чином, суд визнав рішення міськради щодо перейменування незаконним та скасував його.

Як повідомляє  Mukachevo.net  юристи міськради подаватимуть апеляцію на рішення Мукачівського суду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2017 20:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.