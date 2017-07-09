Суд скасував "Тупик Москаля" в Мукачеві

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області скасував перейменування відгалуження однієї з міських вулиць на "Тупик Москаля".

Таким чином, суд задовольнив позов очільника Закарпатської області Геннадія Москаля, в якому він вимагав скасувати перейменування міськрадою відгалуженню вулиці Трудова на "Тупик Москаля".

В суді зазначили, що обґрунтовуючи даний позов, позивач посилався на те, що таке перейменування суперечить Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Крім того, воно здійснюється за розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації.

Також у Законі зазначено, що юридичним особам та об’єктам права власності ім’я фізичної особи присвоюється лише після її смерті та лише після проведення громадського обговорення. Таким чином, суд визнав рішення міськради щодо перейменування незаконним та скасував його.

Як повідомляє Mukachevo.net юристи міськради подаватимуть апеляцію на рішення Мукачівського суду.