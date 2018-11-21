Суд скасував заставу для Вадима Мельника, підозрюваного у вбивстві журналіста

Апеляцію прокуратури на заставу іншому фігуранту справи - Віктору Горбенкові - суд розгляне сьогодні

Соснівський районний суд Черкас задовольнив клопотання прокурорів і скасував заставу для Вадима Мельника, підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка.

Мельник залишиться під вартою, написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сарган, клопотання прокуратури про залишення під вартою Віктора Горбенка, обвинуваченого у викраденні журналіста Сергієнка, суд розглядатиме сьогодні, 21 листопада, о 12:00.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що за одного з підозрюваних у катуванні і вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка Вадима Мельника внесено заставу обсягом 2 млн грн. Раніше суд продовжив йому арешт, але визначив альтернативою заставу у 2 млн грн.

16 травня 2017 року в Києві поліція затримала організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

17 травня Придніпровський районний суд Черкас заарештував підозрюваного в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка на два місяці без права внесення застави.

Як відомо, 4 квітня 2014 року в Корсунь-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали Василя Сергієнка і пізніше вбили, а тіло кинули в лісі. Обласна організація партії "Свобода" заявляла, що Сергієнко отримував погрози "за викривальні статті про таємні сторони бізнесу місцевого олігарха Геннадія Бобова". Бобов - чинний нардеп, член групи "Партія "Відродження".

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів, і 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста.