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Суд Слов'янська звільнив від відповідальності двох бойовиків, що здалися СБУ, - ВІДЕО

Приєднавшись до "ДНР" зловмисники займалися господарськими роботами і чергували на блокпостах
Районний суд Слов'янська Донецької області звільнив від кримінальної відповідальності двох бойовиків проросійської терористичної організації "ДНР", які добровільно здалися СБУ.
Суд Слов Фото: nv.ua

"Двоє чоловіків у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Обидва допомагали облаштовувати "блокпости", чергували на них і виконували різні господарські роботи. Поступово усвідомивши злочинний характер і безперспективність дій ватажків самопроголошених "республік", а також розчарувавшись в "ідеалах новоросії", чоловіки залишили бойовиків", - розповіли у спецслужбі.

Як повідомляється, після цього вони деякий час переховувалися, проте у підсумку вирішили здатися українській владі.

"Чоловіки звернулися в поліцію і написали заяви про добровільний вихід зі складу незаконних збройних формувань", - додали у відомстві.

Нагадаємо, командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.

Раніше прикордонники на контрольному посту "Березове" затримали бойовика, який протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань.

 

 

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19 06 2017 13:54
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