Суд Слов'янська звільнив від відповідальності двох бойовиків, що здалися СБУ, - ВІДЕО
"Двоє чоловіків у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Обидва допомагали облаштовувати "блокпости", чергували на них і виконували різні господарські роботи. Поступово усвідомивши злочинний характер і безперспективність дій ватажків самопроголошених "республік", а також розчарувавшись в "ідеалах новоросії", чоловіки залишили бойовиків", - розповіли у спецслужбі.
Як повідомляється, після цього вони деякий час переховувалися, проте у підсумку вирішили здатися українській владі.
"Чоловіки звернулися в поліцію і написали заяви про добровільний вихід зі складу незаконних збройних формувань", - додали у відомстві.
Нагадаємо, командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.
Раніше прикордонники на контрольному посту "Березове" затримали бойовика, який протягом 2014-2016 років проходив службу в зенітно-ракетних підрозділах незаконних збройних формувань.
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