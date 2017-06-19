Суд Слов'янська звільнив від відповідальності двох бойовиків, що здалися СБУ, - ВІДЕО

Приєднавшись до "ДНР" зловмисники займалися господарськими роботами і чергували на блокпостах

Районний суд Слов'янська Донецької області звільнив від кримінальної відповідальності двох бойовиків проросійської терористичної організації "ДНР", які добровільно здалися СБУ.

"Двоє чоловіків у 2014 році приєдналися до незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Обидва допомагали облаштовувати "блокпости", чергували на них і виконували різні господарські роботи. Поступово усвідомивши злочинний характер і безперспективність дій ватажків самопроголошених "республік", а також розчарувавшись в "ідеалах новоросії", чоловіки залишили бойовиків", - розповіли у спецслужбі.

Як повідомляється, після цього вони деякий час переховувалися, проте у підсумку вирішили здатися українській владі.

"Чоловіки звернулися в поліцію і написали заяви про добровільний вихід зі складу незаконних збройних формувань", - додали у відомстві.

Нагадаємо, командири частин російських окупаційних військ продовжують практику приховування злочинів скоєних підлеглими.