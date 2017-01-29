Суд США призупинив антиміграційний указ Трампа

Усі іноземці, які мають законні підстави на в’ізд до США, мають залишатися у країні

Американський суд постановив призупинити дію указу президента США Дональда Трампа у частині про депортацію осіб, що прибули до США з 7 країн Близького Сходу та Африки.

Позивачем у судовій справі виступила Американська спілка захисту громадських свобод, повідомляє BBC.

У аеропортах США згідно з наказом Трампа було затримано близько 200 осіб, зокрема тих, хто мав візи та дозволи на імміграцію.

Постанова суду, яка тимчасово обмежує дію наказу президента, заборонила депортацію громадян Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Відповідне рішення суд прийняв після багатотисячних протестів проти наказу Трампа у аеропортах в декількох штатах.

Crowd swelling here at JFK Terminal 4 calling for release of refugees!#NoBanNoWall pic.twitter.com/zzFkW1R3oZ — Daniel Altschuler (@altochulo) 28 января 2017 г.

Рішення про заборону депортацій прийняла федеральна районна суддя Енн Доннелі.

В тексті постанови зазначається, що усі іноземці, які мають законні підстави на в’ізд до США, мають залишатися у країні.

"Сьогодні ми довели, що суди можуть працювати. Вони - бастіон нашої демократії, і коли президент Трамп приймає незаконні та неконституційні накази, суди готові захистити права всіх", - сказав виконавчий директор Американської спілки захисту громадських свобод Ентоні Ромеро.

Він також зазначив, що антиміграційний указ Трампа просто "антиамериканський".

Примітно, що заборона на в’їзд до США стосувалася і осіб з подвійним громадянством.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ "Заходи захисту від проникнення іноземних терористів у США", який передбачає припинення прийому біженців в країну на 120 днів.

Своє негативне ставлення до приїжджих Трамп пояснює тим, що вони, на його думку, забирають робочі місця у корінних американців. На початку своєї передвиборної кампанії він заявляв про намір депортувати 11 млн нелегальних мігрантів, але потім дещо пом'якшив позицію.