Суд США призупинив антиміграційний указ Трампа

Позивачем у судовій справі виступила Американська спілка захисту громадських свобод, повідомляє BBC.

У аеропортах США згідно з наказом Трампа було затримано близько 200 осіб, зокрема тих, хто мав візи та дозволи на імміграцію.

Постанова суду, яка тимчасово обмежує дію наказу президента, заборонила депортацію громадян Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Відповідне рішення суд прийняв після багатотисячних протестів проти наказу Трампа у аеропортах в декількох штатах.

Crowd swelling here at JFK Terminal 4 calling for release of refugees!#NoBanNoWall pic.twitter.com/zzFkW1R3oZ